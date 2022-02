Após exposição no ‘BBB 22’, mãe e irmã de Tiago Abravanel explicam relação com Silvio Santos

Cintia e Ligia Gomes falaram que, de fato, eles não são muito próximos do resto da família Abravanel

Reprodução/Instagram/ligiamacg Tiago Abravanel é filho de Cintia e tem duas irmãs, Ligia e Vivian



Ligia Gomes, irmã de Tiago Abravanel, tem interagido com seus seguidores desde a entrada do irmão no reality show da Globo e, junto com sua mãe, Cintia Abravanel, decidiu falar sobre como a relação que possuem com o restante da família. O assunto ganhou repercussão após Tiago fazer um desabafo no “BBB 22”. Em conversa com Rodrigo Mussi, segundo eliminado do reality, o ator contou que não possui uma “família de margarina” e que sua relação de família com o lado do avô, o apresentador Silvio Santos, quase não existe. Em seu relato, o artista disse ainda que eles não passam o Natal juntos, que o dono do SBT esteve apenas no seu primeiro aniversário e que tem dificuldade de chamar Silvio de avô. Além disso, ele falou que não teve privilégios no SBT por ser neto do dono. As revelações feitas por Tiago deixaram muitos fãs chocados e Ligia decidiu comentar sobre o assunto.

Questionada por um seguidor se ela, os irmãos e mãe se dão bem com a família Abravanel, Ligia respondeu: “Sim, a gente se dá super bem com o resto da família. O que o Tiago disse, e vocês não entenderam, é que a gente não é tão próximo como todo mundo imagina, mas quando a gente se encontra, sempre é muito legal”. Cintia, a “filha número 1” de Silvio, como ele gosta de brincar, também decidiu falar sobre essa relação familiar nas redes sociais. “Acho que vocês não entenderam o que ele falou. Existe uma grande diferença entre não se dar bem e não estar próximo, né?”. Vale lembrar que Tiago, que tem 34 anos, disse no “BBB 22” que depois de 33 anos já tinha superado essa distância que tem da família do avô materno, mas enfatizou que sua mãe ainda sofre com isso.