Sarah Jessica Parker não quer contracenar com Kim Catrall em novo ‘Sex and the City’

Após desentendimento nos bastidores de filme, atriz disse que a intérprete de Samantha não foi convidada para participar do spin-off ‘And Just Like That’

Reprodução/HBO Max Sarah Jessica Parker protagoniza 'And Just Like That', spin-off de 'Sex and the City'



A atriz Sarah Jessica Parker deixou claro que não tem a intenção de voltar a contracenar com a atriz Kim Catrall em “And Just Like That”, spin-off do sucesso “Sex and the City” – cuja primeira temporada já está disponível na HBO Max. Samantha, personagem de Kim, continua sendo mencionada na série e mandando mensagens para Carrie, personagem de Sarah, mas não aparece na produção. A protagonista do spin-off disse que adora Samantha, mas não vê “não tem nenhuma real expectativa de que Kim Cattrall apareça novamente” na série. Ela também afirmou que não se sentiria bem caso ela quisesse voltar a viver sua personagem. “Acho que há muita história de sentimentos da parte dela que ela tornou pública. Eu não participei disso ou li sobre o assunto, embora as pessoas estejam sempre inclinadas a me informar [sobre o que ela fala]”, declarou a artista à Variety.

O relacionamento conturbado das atrizes nos bastidores dos filmes derivados da série “Sex and The City” não é um segredo e se tornou público na época. Elas acabaram cortando relações e Sarah revelou que Kim não chegou a ser convidada para participar desse atual spin-off. “Depois que não fizemos o terceiro filme e o estúdio não conseguiu cumprir o que ela queria, tivemos que ouvi-la sobre o que era importante para ela e aquilo não se encaixava no que era importante ou necessário para nós.” A relação conturbada das atrizes não fez com que sua personagem fosse ignorada em “And Just Like That”. “Há uma linha muito distinta entre Samantha e Kim. Samantha não se foi. Acho que o presente da Samantha foi tratado com muito respeito e elegância. Ela não foi vilã. Ela era um ser humano que tinha sentimentos sobre um relacionamento, então acho que encontramos uma maneira de lidar com isso de maneira necessária e importante para as pessoas que a amavam”, concluiu Sarah.