‘BBB 22’: De volta do paredão, Paulo André é o novo líder

Atleta venceu a prova ao lado de Scooby, que ficou com a imunidade e R$ 10 mil

Reprodução/Instagram @ iampauloandre Atleta venceu prova do líder ao lado de Scooby



Nesta sexta-feira, 25, uma nova liderança foi definida no Big Brother Brasil 2022. Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova de resistência do líder PicPay, que durou 7h49 minutos, e precisaram definir quem ficaria com a liderança e quem seria imunizado na semana no programa ao vivo desta sexta-feira, 25. Ambos ganharam R$ 10 mil. Os dois resolveram e PA foi escolhido o líder. O atleta escolheu seu VIP com Scooby, DG, Arthur Aguiar, Jade Picon e Gustavo.