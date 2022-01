‘BBB 22’: Depois de discussão com Bárbara, Rodrigo se desentende com Lucas

Gerente comercial afirmou que Lucas está sendo influenciado por Arthur Aguiar no jogo

Reprodução/ TV Globo Lucas e Rodrigo se desentenderam na área externa da casa



O ‘alerta’ de Tadeu Schmidt sobre se mostrar no jogo teve efeito em Rodrigo. O gerente comercial discutiu com Bárbara durante a madrugada e, de tarde, seu alvo foi Lucas. Os dois estavam conversando na área externa da casa quando Lucas disse que Arthur Aguiar não confiava em Rodrigo pelo seu estilo de jogo. O gerente comercial insinuou que o estudante de medicina estaria sendo ‘influenciado’ pelo ator. “Você viu como o Arthur te induziu? O Arthur te induziu a pensar desse jeito! Você não tinha pensado nisso. Você pensou nisso porque o Arthur te induziu”, disparou Rodrigo. “Que isso, cara! Você falou ali, Rodrigo. Vamos fazer aliança com o Eli? Qual é o seu jogo? Vamos fazer o seu jogo e ficar todo mundo no mesmo barco?”, rebateu Lucas. “Ainda não tem grupo agora, cara!”. “Não, eu não fui induzido. Eu fui falar com o Scooby que eu votei nele porque eu não consigo comer, almoçar e jantar e trocar ideia com a galera sendo que eu votei nele, tá ligado? Eu não consigo, é uma questão minha. Se você consegue, beleza, eu não consigo”, defende Lucas. Porém, Rodrigo não acreditou.

“Lucas, essa conversa foi induzida sobre mim ontem. Lógico que foi. Seja sincero comigo. Ali, entre vocês, vocês conversaram sobre mim. Fala para mim a verdade. Ontem, quando eu saí, vocês conversaram sobre isso de mim. Quando eu saí, vocês conversaram questões de valores, que eu posso ser um cara que pode ser traiçoeiro”, disse. Lucas tentou se explicar, e o gerente comercial questionou: “Conversou ou não conversou?”. “Foi, cara!”. “É isso, pronto, acabou. Então a gente não tem confiança!”. Rodrigo saiu andando e Lucas respondeu: “Não tem”.