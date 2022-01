Ex-BBB Patrícia Leitte choca ao mostrar casa lotada de sapos; assista

‘São milhares, parece uma peste’, comentou a participante do ‘BBB 18’, que morre de medo dos animais que invadiram o condomínio em que mora, em Fortaleza

Reprodução/Instagram/patricialeitteoficial Patrícia Leitte, do 'BBB 18', mostrou que a casa está lotada de sapos



Patrícia Leitte, que participou do “BBB 18”, está enfrentando uma barra no condomínio de luxo que mora em Fortaleza, no Ceará. Isso porque, o local foi dominado por sapos e ela está fazendo de tudo para manter os animais fora da sua residência. “Nunca teve peste de sapos dessa forma! Eu morro de medo, estou em pânico. Só quem tem pavor a sapo sabe o que eu estou vivendo com tantos assim”, escreveu a ex-BBB nos stories do Instagram. Na última terça-feira, 25, ela também postou vídeos gravados por seu marido, Lucas Teixeira, e por um vizinho mostrando a enorme quantidade de sapos que estão espalhados pelo condomínio – são tantos que nem é possível contar.

“Foi um dia complicado. Comprei umas pedras de sal para poder impedir a entrada dos sapos, mas estou cansada porque foi o dia lutando com isso. Ninguém sabe o que fazer ou se existe dedetização para isso. Ninguém quer matar os bichos, mas são milhares, parece uma peste. Não para de chegar sapo aqui. Estamos em pânico, todas as casas estão tomadas”, afirmou Patrícia. Nesta quarta-feira, 26, ela disse que a situação permanece igual e que não faz ideia de como o condomínio vai lidar com o problema sem ter que matar os animais. “Eles crescem muito rápido”, comentou a ex-BBB. Assista aos vídeos:

Ex-BBB Patrícia Leitte mostra invasão de sapos no condomínio em que mora, em Fortaleza. pic.twitter.com/pzoeW3lEit — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) January 26, 2022