Morre Kathryn Kates, de ‘Orange Is the New Black’ e ‘Law & Order’, aos 73 anos, vítima de câncer

Em décadas de carreira, a artista fez sucesso no teatro, passou pela Broadway e esteve no elenco de várias séries e produções de televisão

Kathryn Kates esteve no elenco de 'Law & Order: Special Victims Unit'



A atriz Kathryn Kates, que esteve no elenco das séries “Law & Order: Special Victims Unit”, “Orange Is the New Black” e “Seinfeld”, morreu na Flórida, Estados Unidos, aos 73 anos, após uma luta contra o câncer. A morte aconteceu no último sábado, 22, mas se tornou pública dias depois. A notícia foi confirmada pela Headline Talent Agency nas redes sociais: “Nossa poderosa Kathryn faleceu. Ela sempre será adorada e lembrada em nossos corações como uma força da natureza. Ela adorava seu ofício e tinha muita paciência. Um verdadeiro ícone. Nós sentiremos sua falta”.

A artista nasceu em Nova York e se mudou para Los Angeles em 1974 para seguir a carreira de atriz e fez muito sucesso no teatro. Ela, inclusive, foi membro fundadora do aclamado The Colony Theatre, localizado na Califórnia, que ganhou notoriedade ao longo dos anos com Kathryn encabeçando produções premiadas. Segundo o New York Post, o teatro é hoje um dos mais notáveis dos Estados Unidos pela qualidade das produções. Em quase cinco décadas de carreira, a atriz atuou na Broadway e esteve em várias séries e produções de televisão. Na série da Netflix “Orange Is New Black”, ela interpretou Amy Kanter-Bloom, mãe do personagem de Jason Biggs. Em “Law & Order: SVU”, ela deu vida a juíza Marlene Simons. Já em “Seinfeld”, a artista fez uma participação especial em dois episódios que ficou marcada para os fãs. Kathryn deixa seus irmãos, Mallory e Joshua, suas cunhadas, Sue Ann e Gloria, e seu sobrinho, Ben.