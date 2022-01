‘BBB 22’: Equipe de Laís se desculpa após sister tratar Linn da Quebrada no masculino

Médica mandou torpedo para a cantora perguntando se ela estava ‘solteiro’

Reprodução/ TV Globo Médica mandou recado para Linn perguntando se a cantora estava 'solteiro'



A equipe de Laís Caldas, participante do BBB 22, emitiu um comunicado na noite deste sábado, 22, em que pede desculpas, em nome da médica, a Linn da Quebrada após a sister se dirigir à cantora com pronome masculino. Uma nova ferramenta do ‘queridômetro’ permite que os integrantes do reality enviem mensagens anônimas a qualquer outra pessoa da casa. No sábado, Linn recebeu o seguinte torpedo: “Você está solteiro? Tem alguém perguntando aqui”. Horas depois, Tiago Abravanel perguntou se ela havia descoberto quem escreveu o conteúdo. A cantora disse que não e emendou que o recado poderia ter relação com uma brincadeira. “Aquela brincadeira que eu ficava falando”, comentou.

Ela se referiu ao primeiro dia do Big Brother Brasil 22, quando perguntou aos brothers se eles estavam solteiros, pois “tinha alguém perguntando”. Na noite de sábado, 22, o BBB revelou que Laís era a autora da mensagem, que desde o começo gerou novas discussões sobre transfobia, já que Linn se identifica como mulher. Além disso, não é a primeira vez que a cantora é tratada no masculino. Por duas vezes, Eslovênia se referiu a ela pelo pronome “ele”, sendo que na última vez, durante a primeira festa, foi alertada pela própria Linn.

*Com informações do Estadão Contéudo