Exclusivo: Neymar conta por que série na Netflix chama ‘O Caos Perfeito’ e avisa: ‘Vão me conhecer 100%’

Documentário sobre o craque brasileiro será lançado na plataforma de streaming na terça-feira

Divulgação/Netflix Neymar mostrará vida pessoal e carreira em documentário da Netflix



A partir de terça-feira, 25, estará disponível no catálogo da Netflix o documentário “O Caos Perfeito”, que mostra a carreira e a vida pessoal de Neymar, o principal jogador do Brasil nos últimos dez anos. São três episódios, de 50 a 60 minutos de duração, nos quais os fãs poderão acompanhar seu início no Santos, a ascensão no Barcelona, a montanha-russa com a seleção brasileira e seu atual período no PSG. Em depoimento enviado com exclusividade à Jovem Pan, Neymar comentou sobre o convite da plataforma de streaming e o que as pessoas podem esperar da série. “Sempre gravamos muitas coisas durante a minha carreira. Quando recebemos o convite da Netflix, foi algo com o qual eu fiquei muito contente e muito feliz. Poder ter um documentário seu na plataforma que é a maior do mundo, poder mostrar para as pessoas quem você realmente é para quem não te conhece 100% é uma oportunidade única. Porque você recebe muitos julgamentos sobre o que é, o que você faz para alcançar o topo. Permitir que entrem na sua vida e vejam como ela funciona, como as coisas não são fáceis… A oportunidade foi única e eu a agarrei de braços abertos.”, declarou.

Neymar ainda explicou a importância de produtos dessa qualidade para os fãs de esporte e telespectadores em geral. “Quando me perguntam o que eu quero deixar de legado, falo que quero deixar que sou um jogador autêntico, uma pessoa alegre e feliz e que viveu a vida da maneira que tinha que ser vivida. Foi por isso que eu abri as portas da minha vida. Eu abri mão de muita coisa para chegar aonde eu estou. Estou no topo há muitos anos, treinando, batalhando, tentando me aperfeiçoar. É óbvio que existem pedras no caminho, isso é normal, mas você tem que se reerguer e continuar caminhando”, disse o craque.

O título da produção tem o dedo do astro do PSG e da seleção brasileira. “Tive contribuição no nome, sim. Sempre falaram muito em caos, que eu causo alvoroço aonde eu vou. Meus amigos falam isso até hoje. E minha vida sempre foi um caos perfeito. Então, esse nome me veio na cabeça na hora, eu falei para todo mundo que encaixaria com meu perfil, com meu nome, com a minha vida. Acabou se tornando o nome da série”, contou Neymar. A série documental ainda conta com depoimentos de grandes estrelas do futebol como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva, além de esportistas como Gabriel Medina e Bruninho, ambos muito próximos ao atacante. O documentário tem direção de David Charles Rodrigues. O astro do basquete LeBron James é produtor-executivo ao lado de Maverick Carter, com sua marca Uninterrupted.

Assista abaixo ao trailer do documentário “O Caos Perfeito”: