‘BBB 22’: Naiara Azevedo fala sobre encontro com Bolsonaro: ‘Fui como cidadã’

Cantora esteve em evento com o presidente em janeiro de 2021 e disse ter ido representar a classe artística

A cantora sertaneja Naiara Azevedo comentou sobre seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em papo com Jessilane e Natália no quarto Lollipop, do BBB 22. Segundo a artista, ela se reuniu com o governante para entender sobre seus direitos como cidadã. “Não fui à reunião, não fui em churrasco, almoço para fazer nada com governante. Fui para ouvir e saber dos meus direitos. Eu como cidadã tenho direito de saber o que acontece e não julgar quem for, porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. Você que é cidadão, tem que ir atrás do candidato”, disse. O encontro aconteceu em janeiro do ano passado. Naiara também disse que tentou representar a classe artística. . “As pessoas que dependem de mim, todo mundo me cobrando uma posição. A culpa não é minha. Eu fui [ao evento] em busca de apoio como cidadã e parte interessada”, completou.