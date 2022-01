Brothers se recusam a jogar e público do BBB 22 reclama: ‘Faça alguma coisa, Boninho’

Clima de amor entre os participantes do reality show não foi aprovado pelas pessoas nas redes sociais

Reprodução / TV Globo Público não gostou de 'brothers' fazendo círculo de oração e dizendo que este será o BBB do Amor



O público não está gostando do clima de paz e tranquilidade dentro da casa do BBB 22 até o momento. Após os brothers realizarem uma roda de oração dentro da casa nesta segunda, 24, e proclamarem que seria o “BBB do Amor”, a hashtag “Faça alguma coisa, Boninho” ficou entre os mais comentados no Twitter, por pessoas que esperavam mais conflito entre os participantes já no início do reality show. À noite, uma edição do Jogo da Discórdia levantou novas reclamações: o jogo foi para que os brothers indicassem qual seria o pódio que eles querem, mas, diferente das edições anteriores, não havia a placa de “Não ganha”, usada para que os participantes provocassem uns aos outros dizendo que eles não iriam longe no programa. Com isso, o público achou o jogo tedioso e até mesmo Gil do Vigor, participante do BBB 21, questionou a ausência da placa. Naiara Azevedo ainda foi alvo de reclamações por falar demais. Nesta terça, 25, ocorrerá a primeira eliminação do programa, e Naiara está no paredão junto com Natália e Luciano, dois dos participantes desconhecidos da edição.

Não tem o NÃO GANHA???? É SÉRIO??? #BBB22 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 25, 2022

o povo fazendo roda de oração, não foi pra isso que eu assinei globoplay

BONINHO FAÇA ALGUMA COISA #BBB22 pic.twitter.com/XLRiXT84Wn — mirele🦋🧜🏾‍♀️ (@albastew) January 24, 2022

BONINHO FAÇA ALGUMA COISA!!! que no jogo da discórdia de hoje cada um escolhe outro pra dar um tapa na cara. #BBB22pic.twitter.com/NKOQ00I5Ed — Talita Lima (@Taliliima) January 24, 2022

Boninho, faça alguma coisa pic.twitter.com/O4EkAENNOX — Liv BBBrandão 🤓 (@livbrandao) January 25, 2022

bora @boninho FAÇA ALGUMA COISA E INCLUA O NÃO GANHA DE JEITO NENHUM NESSE JOGO PATÉTICO #bbb22 pic.twitter.com/oGp0T14HwR — 🧜🏿 (@ntnlmd) January 25, 2022

BONINHO FAÇA ALGUMA COISA, ESSE JOGO MORTO #BBB22 pic.twitter.com/6Y2oDb0HHY — web diva allie (@chleebtc) January 25, 2022

Que jogo da discordia mais merda FLOPOU/ Essa Natália/ Fiuk/ Bárbara/ jadepicao/ abrava/ até o Tadeu/ Nossa a Naiara/ CHATA PRA CARALHO/ MUITO CHATA/ BONINHO FAÇA ALGUMA COISA/ #bbb22 pic.twitter.com/w0BRKSqBef — 💫 (@_tamarax7) January 25, 2022

Boninho faça alguma coisa, pois esse #BBB22 virou um enterro pic.twitter.com/VZDXlOTKWf — Sem (@clampboy30) January 25, 2022

“A gente pode fazer um Big Brother do amor”

BONINHO FAÇA ALGUMA COISA #BBB22 — Bic Müller BBB22 (@bicmuller) January 24, 2022

#BBB22 virando retiro espiritual de paz e gratiluz. Que coisa pavorosa. Boninho faça alguma coisa. Eu to com nojoooooo. pic.twitter.com/GqjdbVwZWi — TATAKAE 🌪️🌊🏁 (@RomuloYami) January 24, 2022

Que ódio boninho faça alguma coisa, não aguento mais tanto amor e amizade nesse programapic.twitter.com/esGJEgVCEp — steƥɦy (@rnbyonce) January 25, 2022

BONINHO FAÇA ALGUMA COISA, SALVA O #BBB22, EU IMPLORO pic.twitter.com/TDvEKN59Bm — Leonan (@CallMeLeonan) January 24, 2022

Era só uma briga, uma discussão, poxa BONINHO FAÇA ALGUMA COISA pic.twitter.com/xGubxqfspI — ♡Cris♡ (@tuitandomc) January 25, 2022

Ah lá, já começou a interromper o Tadeu. QUE MULHER CHATA! #BBB22 — Lívia Laranjeira (@livialaranjeira) January 25, 2022

Jogo da discórdia // É pódio sem ter a placa de "não ganha"#BBB22

Até o Tadeu

Pódio

CHATA PRA CARALHO

MUITO CHATA pic.twitter.com/3C4iXQeCwT — Frost 🐍🎲🌪️🌊 (@NikeGangOfc) January 25, 2022

Meu Deus a Naiara é muito chata alguém bota ela pra fora pra ver se ela para com essa palhaçada #BBB22 pic.twitter.com/2tVzHS6D7z — WALL.E 🤖 (@WellingtonMs67) January 25, 2022

BBB estranho, até o que a gente acha ter certeza, não tá certo. Flopou muito, acaba e da o prêmio pro Tadeu. Chata pra caralho / Scooby / BBB20 pic.twitter.com/Uk42UjOisM — vivi 🌵🖤 (@ViviAntunes11) January 25, 2022

meu deus a naiara eh MUITO chata. MUITOOOOOO CHATAAAAA TUDO FAZ TEXTÃO MEU DEUS VAI SS FODER QUE MULHER CHATA MEU DEUS CHATA CHATA CHATA Q CHATA CHATONA CHATAAAAaa — g (@geovannaoIivia) January 25, 2022