‘BBB 22’: Após ‘desistência’ de Naiara Azevedo, Rodolffo manda mensagem de apoio: ‘Fica firme’

Após a formação do paredão, a artista fez um discurso pedindo para sair do programa e defendeu a permanência de Luciano e Natália

O cantor Rodolffo participou do 'Big Brother Brasil 21'



O sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, mandou uma mensagem de apoio para a cantora Naiara Azevedo, participante do “BBB 22“. O artista, que esteve confinado na edição de 2021, se compadeceu com o desespero da sister, foi indicada ao paredão pelo líder Douglas Silva. Após receber o voto, Naiara fez um discurso pedindo para sair do programa e defendeu a permanência de Luciano e Natália. “Quero pedir para as pessoas de casa para que deem a oportunidade do sonho desses dois. Da Natália e do Luciano, de continuar. Antes de vir para cá, eu fiz uma tatuagem escrito: ‘Corajosa, persistente e determinada’. Então, preciso ter muita coragem para falar o que estou falando. E quero pedir que os sonhos deles continuem. Eu, Naiara, não quero influenciar. O público que decide”, disse a sertaneja na noite de domingo, 23.

A equipe de Naiara ignorou a vontade da cantora e puxou mutirão contra Luciano. “A gente quer ela dentro da casa, sim! Bora votar muito para Naiara ficar”, diz post feito pelos administradores das redes sociais da confinada. Rodolffo, participante do “BBB 21”, compartilhou do sentimento da companheira de sertanejo e desejou força. “Conheceu a pressão que é lá dentro, né, ‘cumade’ Mas fica firme, semana que vem ‘cê’ engrena”, escreveu o artista. Na manhã desta segunda-feira, 24, ao entrar no confessionário, a cantora pediu perdão ao público. “Por mais que eu busque palavras, eu não consigo explicar o que estou sentindo. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão para as pessoas que eu amo, que não estão entendendo nada. Perdão pelas expectativas que gerei em vocês e por, talvez, ter frustrado vocês. Perdão se eu fiz alguém derramar alguma lágrima, se gerei algum sentimento negativo. Não só as pessoas que me amam, mas para as que estão me assistindo agora. Ainda estou buscando me encontrar e ainda tenho sentimento de gratidão pela oportunidade de estar revendo tudo sobre mim, perdão”, declarou Naiara.