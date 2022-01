‘#ForaTiago’ entra nos assuntos mais comentados do Twitter e Leifert responde

Internautas pediram a saída de Tiago Abravanel após o participante sugerir ‘boicotar’ o jogo da discórdia

Reprodução Tiago Leifert deixou a Globo em setembro de 2021



Ex-apresentador do Big Brother Brasil, Tiago Leifert mostrou que segue de olho no programa e brincou com o fato de a hashtag #ForaTiago ter entrado para os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 23. O tema chegou aos Trending Topics após a formação do primeiro paredão da edição, quando Tiago Abravanel sugeriu “boicotar” o jogo da discórdia desta segunda-feira. “Aquele alívio que pela primeira vez em cinco anos não sou eu”, escreveu Leifert. O apresentador anunciou sua saída da Globo em setembro do ano passado. Ele apresentou o BBB entre 2017 e 2021, no lugar de Pedro Bial. Na edição deste ano, o ex-apresentador do Fantástico Tadeu Schmidt assumiu o comando da atração.