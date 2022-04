Irmão de Rodrigo diz que ex-BBB está progredindo, mas avisa: ‘Próximas horas serão delicadas’

‘Estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar’, afirmou o familiar o gerente comercial

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi está internado no Hospital das Clinicas após sofrer um acidente de carro



Rodrigo Mussi, participante do “BBB-22” que sofreu um acidente de carro na última quinta-feira, 31, está progredindo em sua recuperação. A informação foi repassada pelo irmão do gerente comercial, Diogo Mussi, nas redes sociais. Apesar disso, de acordo com o comunicado do familiar, as próximas horas serão “delicadas”. “O Rod segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento mesmo e as próximas horas são delicadas. Estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, escreveu o advogado em um dos trechos da postagem feita no Instagram.

Rodrigo sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, após deixar o Estádio do Morumbin, onde acompanhou a primeira final do Campeonato Paulista. Ele foi arremessado do carro quando o motorista bateu na traseira de um caminhão. O ex-BBB sofreu um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas e passou por múltiplas cirurgias. Kaique Reis, motorista de aplicativo que conduzia o veículo com Rodrigo, disse ao “Bom Dia SP” que o passageiro estava sem o cinto de segurança e que a batida aconteceu porque, provavelmente, ele deve ter cochilado no volante.