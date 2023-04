A poucas horas do fim do ‘BBB 23’, sisters revelam o que farão ao sair da casa: ‘Vai transar hoje?’

Na noite desta terça-feira, 25, Amanda, Aline Wirley ou Bruna Griphao será a mais nova campeã do reality show

Reprodução/Globoplay Bruna Griphao diz que vai tomar banho pelada



Restam poucas horas para o Big Brother Brasil 2023 chegar ao fim. Na noite desta terça-feira, 25, vamos conhecer a mais nova campeã do reality show. As finalistas são: a médica Amanda, a cantora Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao. Deitadas no Quarto Deserto, as sisters falaram o que vão fazer ao deixar a casa mais vigiada do país. Sem hesitar, Bruna dispara: “Meu irmão, hoje vou tomar banho pelada. Pelada”. Na sequência, a atriz faz uma pergunta a Aline, que é casada com o ator Igor Rickli. “Você vai transar hoje, né?”. A cantora responde que não vai ter tempo e Bruna diz que acha que vai. Aline comenta que a prioridade é ver o filho e a atriz concorda. “É verdade, óbvio, tem essa prioridade. Mas você vai beijar na boca, pelo menos”. A ex-Rouge responde o que mais vai fazer. “Sentir o cheiro do meu marido, ver o sorrisão da minha mãe e da minha irmã. Vou ver o Antônio falando: ‘Mamãe'”, conclui.