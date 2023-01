Gil do Vigor se revolta após Fred Nicácio chamá-lo de ‘bicha caricata’ no ‘BBB 23’

Ex-BBB se manifestou nas redes sociais e enfatizou que o Brasil gostou dele por ser honesto e da ‘cachorrada’

Reprodução/Instagram/gildovigor Gil do Vigor rebateu falas de Fred Nicácio no 'BBB 23'



Um comentário feito por Fred Nicácio no “BBB 23” repercutiu de forma negativa nas redes sociais e fez com que Gilberto Nogueira, participante do “BBB 21”, soltasse o verbo nas redes sociais. Conversando com alguns brothers na área externa da casa, o médico comparou Bruno ao ex-BBB usando um termo pejorativo. “Ele é o perfil do Gil do Vigor, o povo gosta da bicha caricata, a verdade é essa. O povo gosta de ver porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente é isso”, disparou Nicácio. As declarações do participante geraram muitas críticas e Gil se manifestou. “Um gay falando que o público gosta da bicha caricata, cada uma que a gente tem que ouvir, cada uma que dá duas. Mas, não, o público gosta de pessoas, de seres humanos, de pessoas que são verdadeiras, que são sinceras, que se jogam, que se entregam”, falou ex-BBB nos stories do Instagram.

O economista continuou seu discurso ressaltando que o Brasil não gostou dele apenas por ser uma “bicha”. “O povo, graças a Deus, me falou muito que gostou de mim por eu ser sincero, por eu ser honesto, por eu ser da cachorrada, por eu ser acadêmico, por eu ser um pesquisador, por eu ser um religioso, por ter sido missionário”, declarou. “Eu tenho títulos, tenho um monte de coisa na minha bagagem e vim de origem humilde, dormi na rua noites e noites, tive uma mãe que batalhou, então eu representava o brasileiro que mesmo com o sofrimento conseguia sorrir. Entre todas as minhas características, uma delas é que eu era uma bicha, que consegui me aceitar e me assumir dentro de um reality show.” Gil também se manifestou sobre o assunto no Twitter: “Me resumir a uma bicha caricata meu furico”.

🚨 Fred Nicácio compara Gil do Vigor com Bruno. O médico afirmou que ambos caem no gosto do público por serem "gays caricatas" pic.twitter.com/5q12aFWdR5 — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) January 20, 2023

🚨VEJA: Gil do Vigor comentando sobre a fala de Fred Nicácio, onde o médico diz que o público gostar de ‘bicha caricata’. #BBB23 pic.twitter.com/Z3lq561Juz — CHOQUEI (@choquei) January 20, 2023