Karol Conká diz que toparia voltar ao ‘BBB’ mesmo após cancelamento: ‘Sou atrevida’

Cantora, eliminada com 99,17% dos votos, também criticou quem torce para uma ‘nova Karol’ entrar no jogo

Reprodução/Globo Karol Conká falou como conseguiu lidar com o forte cancelamento



Eliminada com a maior rejeição da história do reality, a cantora Karol Conká afirmou que participaria novamente do “Big Brother Brasil”. A sister, que deixou o “BBB 21” com 99,17% dos votos, participou do “Encontro” nesta sexta-feira, 20, e declarou: “Acho que eu iria novamente ao ‘BBB’. Sou atrevida e corajosa. Minha mãe vai me matar que eu estou falando isso… mas daqui a algum tempo, vamos dar um ar, uma respiradinha”. A rapper contou que continua acompanhando o reality e nesta edição está torcendo para Aline Wirley. “Vou torcer até o final, independente do que acontecer. Inclusive, se acontecer qualquer coisa já estou com meu incenso de ‘limpa, limpa’ para ela, está tudo certo”, brincou a ex-BBB, relembrando dos seus memes.

Durante o programa matinal da Globo, ela também criticou torce para ver uma nova Karol Conká no jogo: “Que feio, pedindo a volta de atitudes que reprovaram. Deus está vendo e eu também estou bem de olho nessa hipocrisia”. A rapper sofreu uma forte onda de cancelamento quando saiu da casa mais vigiada do Brasil e ganhou até um documentário no Globoplay chamado “A Vida Depois do Tombo”. “É muito cruel [o cancelamento], eu não desejo para ninguém, mas para ninguém mesmo. Acho que ninguém merece ser ‘cancelado’. Ninguém merece sentir vontade de ir embora, como eu senti. Mas o que me ajudou a lidar com isso foi ser real com o que estava acontecendo. Eu entendi a briga do público comigo. Precisei ter muita humildade e empatia com meus haters”, concluiu a artista.