Amanda, do ‘BBB 23’, mentiu que está solteira? Equipe da sister se manifesta

Sister tem ficado próxima de Antonio Cara de Sapato na casa e os brothers estão ‘shippando’ o possível casal

O estado civil de Amanda, participante do “BBB 23”, vem sendo especulado desde que foi cogitado que a sister mentiu ao dizer que entrou na casa solteira. O colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgou que a médica vive um relacionamento com um ortopedista e que após o assunto vir à tona, a suposta sogra da sister postou nas redes sociais várias fotos dela com seu filho – incluindo de uma recente viagem que fizeram à Curaçao. Amanda teria escondido esse relacionamento como uma estratégia de jogo. Nesta quinta-feira, 19, a equipe da sister quebrou o silêncio e negou que ela mentiu sobre seu estado civil. “Viemos por meio desta reforçar a informação de que a participante do ‘BBB 23’, Amanda Meirelles, está solteira. Com o intuito claro de prejudicar nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela inclusive já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento”, diz a nota que foi divulgada nas redes sociais da médica. Dentro da casa, Amanda falou como seu relacionamento chegou ao fim após ser traída: “Uma vizinha dele fez um fake e começou a mandar mensagem que ele [o ex-namorado] ficava com outras meninas, eu mostrei para ele e ele falou assim: ‘Não, lógico que não fico’. Depois, eu recebi todas as conversas”. Nesta primeira semana de jogo, Amanda tem demonstrado proximidade com Antonio Cara de Sapato e os brothers já estão shippando esse possível casal.