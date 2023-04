Amanda vence prova é a primeira finalista do ‘BBB 23’

Disputa de resistência durou mais de 17 horas e chegou ao fim após Aline Wirley chegar ao seu limite e desistir

Reprodução/Globo Amanda é a primeira finalista do 'BBB 23'



Amanda é a primeira finalista do “BBB 23”. A médica garantiu vaga na final, pois venceu a prova de resistência que durou mais de 17 horas. Na disputa, as sisters tiveram que ficar sentadas em um banco que ficava girando a todo momento. Enquanto isso, elas precisavam segurar um disco e tomar cuidado para não deixá-lo. Ao longo da prova, elas podiam acionar por no máximo 15 vezes um botão que fazia o banco parar de girar por 30 segundos. Larissa foi a primeira a ser eliminada após cinco horas de prova, isso porque ela cochilou e deixou o disco cair. Bruna Griphao permaneceu na disputa por sete horas e foi a segunda a deixar o Provódromo. O embate então ficou entre Amanda e Aline Wirley. Após completar 17 horas de prova, a ex-integrante do Rouge chorou e depois comentou: “Estou com muita vontade de fazer xixi, tem horas já. Eu não vou aguentar muito mais”. A médica tentou encorajar a cantora: “Aguenta, amiga”. Aline, no entanto, chegou ao seu limite e decidiu deixar a disputa. “Parabéns, meu amor. Parabéns, eu não aguento mais”, declarou a sister ao desistir. Amanda, que nunca tinha ido tão longe em uma prova de resistência, chorou de emoção. Nesta noite, um novo paredão será formado.

Amanda é a última participante a deixar a Prova da Finalista ⭐️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/SRBWil8RUM — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2023

