Detran-SP define como imprudente e perigosa atitude de Fred Bruno no volante; veja vídeo

Imagens mostram o ex-BBB vendo TV no celular, tirando a mão do volante e buzinando em um túnel ao celebrar a eliminação de Domitila Barros do ‘BBB 23’

Reprodução/Instagram/fred Fred Bruno celebrou enquanto dirigia a eliminação de Domitila Barros do 'BBB 23'



O Detran-SP definiu como imprudente a forma como o youtuber e ex-BBB Fred Bruno aparece dirigindo em um vídeo publicado em suas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o artista assistindo em um celular a eliminação de Domitila Barros, sua principal rival no “BBB 23”. Após o anúncio de Tadeu Schmidt, ele celebra tirando a mão do volante e buzinando dentro de um túnel. A atitude de Fred foi criticada nas redes sociais. “Nossa dirigindo e vendo celular, belo exemplo”, escreveu um seguidor. “Ué, pode dirigir assistindo TV em plena São Paulo chovendo? Bora cometer uns crimes de trânsito, família”, comentou outro. “A comemoração está certíssima, mas comemorar dirigindo… meu Deus do céu, que perigo, Fred”, acrescentou mais um. Alguns seguidores chegaram a marcar o Detran no vídeo e o órgão se manifestou.

“Ao analisar as imagens, o Detran-SP avalia que o condutor age de forma imprudente, pois está concentrado no que é transmitido pela TV no painel do automóvel, não priorizando a atenção no fluxo do tráfego e no entorno, que deveriam ser seus focos durante a condução do veículo. Há, portanto, conduta irregular do motorista, que, ao optar por atitude de distração, põe em risco as vidas dele, de quem está dentro do carro e de quem está próximo”, informou em nota enviada à Jovem Pan. O Detran-SP também comentou sobre o fato do ex-BBB ter buzinado sem necessidade em um túnel: “Distrai e atrapalha outros condutores, comprometendo a sua segurança e a de terceiros. O Departamento de Trânsito de São Paulo lamenta profundamente a falta de empatia e a prática de direção perigosa configuradas neste vídeo”.

O órgão explicou ainda que imagens divulgadas em rede social não podem gerar multa e que só é possível notificar uma infração se ela for flagrada por agentes de trânsito ou aparelhos eletrônicos regulamentados. Além disso, é necessário “precisar o local, a data e a hora em que foram cometidas, bem como as características do veículo”. Caso fosse multado por todas as infrações que cometeu, Fred teria que desembolsar R$ 413,77 e somaria 12 pontos na carteira. Dirigir assistindo TV é uma infração grave, rende 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Buzinar dentro de um túnel é uma infração leve, rende 3 pontos na CNH e multa de R$ 88,38. Já conduzir o veículo sem as duas mãos no volante é uma infração média, rende 4 pontos e multa de R$ 130,16.