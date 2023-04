Cezar Black alfineta após acusações de fraude na votação do ‘BBB 23’: ‘Festa do robô’

Público questionou a segurança no sistema de votação após o enfermeiro ser o décimo quarto eliminado

Reprodução/Instagram/cezar.black Cezar Black fez piada ao ver robôs na festa do 'BBB 23'



Fora do “BBB 23”, Cezar Black acompanhou a festa que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil e tirou sarro ao ver que a produção do programa colocou pessoas vestidas de robôs para dançar com os cinco finalistas do reality. Com um tom irônico, o enfermeiro declarou nas redes sociais: “A festa do ‘Big Brother’ está muito legal. Olha isso, fantástico. Vocês viram que está cheio de robô na casa? Adorei a ideia. Olha quanto robô tem na casa, que loucura. Na festa Top 5, quanto robozinho. A festa do robô”. Dando risada, Cezar acrescentou: “Eu vivi para ver isso”. Vale pontuar que a eliminação do brother, assim como a de Domitila Barros e Sarah Aline, causou estranheza no público, isso porque para boa parte dos telespectadores eles eram os favoritos ao prêmio. Nas redes sociais, muitas pessoas começaram a criticar a Globo dizendo que Amanda, Larissa e Bruna Griphao estavam se aproximando da final porque os fãs das sisters estavam usando robôs para votarem a favor delas. A Globo chegou a se manifestar e afirmou que conta com um eficiente sistema de monitoramento de votações e que não registrou nenhuma anormalidade. Cezar foi o 14º eliminado com 48,79% dos votos.