Anitta é confirmada como atração da primeira festa do BBB 23

Cantora foi citada no reality show após ter ficado com Gabriel

Reprodução/Instagram/anitta Anitta fará o primeiro show no BBB 23



O perfil do Big Brother Brasil 23 anunciou a presença de Anitta na primeira festa da atual edição. A cantora fará o show de dentro da casa, como já é tradicional. A festa está marcada para esta quarta-feira, 18. Anitta já foi citada no reality logo no primeiro dia quando o modelo Gabriel foi se apresentar e disse que já ficou com a cantora. Ainda nesta terça-feira, 17, teve Jogo da Discórdia com as duplas escolhendo com quem tem mais e menos afinidade e a dupla Fred Nicácio e Marília, citada com afinidade por duas duplas, ganhou o direito de soltar as mãos.