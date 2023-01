Wagner Moura é indicado ao ‘Oscar da animação’ por dublagem em ‘Gato de Botas 2’

Brasileiro faz a voz do Lobo Mau no longa-metragem da DreamWorks Animation

Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Wagner Moura faz a voz de Wolf no filme Gato de Botas 2



O brasileiro Wagner Moura faz parte do elenco de ‘Gato de Botas 2: O Último Pedido‘, da DreamWorks Animation, dublando o vilão Wolf – Lobo Mau – e foi indicado nesta terça-feira, 17, ao Annie Awards 2023, o maior prêmio para o cinema de animação (o Oscar da Animação), por seu trabalho. Na categoria ‘Melhor Dublagem’ também estão concorrendo David Bradley e Gregory Mann, de ‘Pinóquio’; Jenny Slate de ‘Marcel the Shell com Sapatos’ e Zaris-Angel Hator de ‘A Fera do Mar’. O filme do gatinho do Shrek está em exibição nos cinemas brasileiros desde 5 de janeiro. Aos 46 anos, Wagner é um dos brasileiros com mais destaque em Hollywood. Recentemente ele foi confirmado na série ‘Sr. e Sra. Smith’ e em 2022 atuou em Iluminadas, série da Apple TV+ com Elizabeth Moss.