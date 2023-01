Gustavo Mendes assume erro em denúncia de assalto: ‘Poderia estar morto’

Ator falou sobre agressão que sofreu no último dia 5 em Juiz de Fora

Reprodução/Instagram/gustavomendes Gustavo Mendes contou que foi atacado após sair de um bar em Juiz de Fora, MG



O ator Gustavo Mendes assumiu nesta terça-feira, 17, ter errado ao denunciar uma agressão, que sofreu no último dia 5, em Juiz de Fora, Minas Gerais, como uma tentativa de assalto. A Polícia Civil abriu uma investigação e identificou que a violência não havia sido motivada pelo crime dito pelo artista, mas sim por uma briga. “O inquérito da Polícia Civil parece que está concluído, não tenho certeza, e venho aqui esclarecer para exatamente o que aconteceu. Primeiro, eu preciso lembrar para vocês que eu tomei duas pedradas na cabeça bem fortes. Não aconteceu o pior, mas foram dadas para matar. E quando você leva uma pancada na cabeça, você não lembra direito o que aconteceu”, iniciou Gustavo. De acordo com ele, a confusão ocorreu após sair de um bar, quando negou dinheiro para ajudar dois moradores de rua a comprarem uma refeição. Ele ainda disse que foi ameaçado por eles. “Fato é que eu me equivoquei nessa denúncia, mas o ato está ali. Eu fui vítima dessa agressão, sofri uma agressão e poderia estar morto a essa hora. Nas grandes cidades, a violência vem aumentando, é um problema grave. Me julgar por eu ter me equivocado nos fatos é uma burrice”, completou.