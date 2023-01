Avó de Cristian passa mal vendo ‘BBB 23’ e é hospitalizada; equipe pede orações

‘Vai ficar tudo bem, vó Gege’, publicou a equipe do brother nas redes sociais; ela tem 89 anos

Reprodução/Globo Avó de Cristian, do BBB 23, tem 89 anos e passou mal vendo o reality



Gege, avó de Cristian, participante do “BBB 23”, não se sentiu bem na noite de terça-feira, 17, e precisou ser levada ao hospital. A informação foi divulgada nas redes sociais do brother nesta quarta-feira, 18. “Recebemos a notícia agora que a vozinha do Cris foi hospitalizada ontem a noite. Ela tem 89 [anos] e passou mal assistindo ao programa. Queremos pedir boas energias e orações para que ela melhore. Vai ficar tudo bem, vó Gege”, publicou a equipe do empresário. O administrador das redes sociais de Marília, outra participante do reality, deixou uma mensagem de apoio: “Desejamos forças e melhoras para a vó Gege! Que ela se recupere logo”. A equipe de Cristian agradeceu e demonstrou preocupação: “Muito obrigado adm, estamos todos muito apreensivos”. O empresário do Rio Grande do Sul entrou na casa fazendo dupla com Marvvila. Nos primeiros dias de confinamento, os brothers tiveram que ficar com os braços unidos e Cristian demonstrou certa impaciência com parceria em certos momentos. Ele reclamou, por exemplo, do tempo que a cantora demorava para se maquiar. A forma como ele tratou a sister desagradou alguns moradores da casa, que já cogitam votar nele no primeiro paredão.

Galera, recebemos a notícia agora que a vozinha do Cris foi hospitalizada ontem a noite 😣 Ela tem 89 e passou mal assistindo o programa.

Queremos pedir boas energias e orações para que ela melhore. ❤️

Vai ficar tudo bem vó Gege! — Cristian Vanelli 🚜 (@VanelliCristian) January 18, 2023