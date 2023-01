Juliette sai em defesa de Marília após sister ser criticada no ‘BBB 23’: ‘Deixa a menina maquiar’

Vencedora da 21ª edição se posicionou após Gabriel, ex-Casa de Vidro, dizer que colega entrou no reality show para usar maquiagem

Reprodução/Instagram/@Juliette/Reprodução/TV Globo Marília, assim como Juliette, é maquiadora profissional



A cantora Juliette Freire se posicionou sobre as críticas que Marília vem sofrendo no Big Brother Brasil 23. Nas redes sociais, a vencedora da 21ª edição do reality defendeu a sister. “Deixa a menina maquiar”, escreveu. Desde a estreia do programa, Marília vem sendo criticada por Gabriel, participante da Casa de Vidro, que afirmou inúmeras vezes que a sister veio para o programa apenas para se maquiar. “Estou tendo um pouquinho mais de verdade com o Fred [Nicácio], com a Marília não. A Marília veio para se maquiar, eu acho”, disse o rapaz. Em outra ocasião, durante uma conversa com Aline Wirley, Paula e Bruno, Gabriel afirmou que fez escola com Felipe Prior, do ‘BBB 20’, e assegurou que iria alfinetar Marília em relação às suas maquiagens na primeira festa do reality. Dentro da casa, a postura de Gabriel Fog não tem sido bem vista por alguns dos participantes. Em conversa com Gabriel ”Mosca” Santana, Sarah disse não estar gostando das falas do ex-Casa de Vidro. “A mina sonhou em estar aqui e ele não trocou ideia com ela. Ele está reduzindo ela. Ele pode pensar o que quiser, só que achei foda falar isso. Eu iria ficar chateadona. Só a gente sabe nossas motivações, todo mundo veio para ganhar”, afirmou.

Deixa a menina maquiarrrrrrr! — Juliette (@juliette) January 18, 2023

o que sera que eh pior a comparação ou “acreditar” ter feito escola com o prior???? #bbb23 pic.twitter.com/JZf7wNGas3 — paiva em #bbb23 (@paiva) January 17, 2023

Sarah não está gostando do Gabriel (casa de vidro) falar sobre a maquiagem da Marília Sarah: “a menina sonhou em estar aqui e ele está reduzindo ela.” #BBB23 pic.twitter.com/ziAQq6j5mM — Dantas (@Dantinhas) January 18, 2023