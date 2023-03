Avô de Key Alves morre e família esconde da sister após chance de repescagem no ‘BBB 23’

Dois participantes já eliminados vão retornar ao jogo após Cara de Sapato e MC Guimê serem expulsos

Reprodução/Twitter/keyalvesoficial Key Alves está no pré-confinamento e não sabe se seu avô, José, morreu



O avô de Key Alves, José Batista Ramalho, morreu na noite deste domingo, 19, e a família da jogadora de vôlei decidiu não avisá-la. A sister já está no pré-confinamento aguardando a decisão do público, que vai escolher dois eliminados para retornar ao “BBB 23”. O anúncio da repescagem foi feito após Cara de Sapato e MC Guimê serem expulsos do jogo por importunação sexual contra a visitante Dania Mendez. Nas redes sociais, a equipe de Key informou: “Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes. Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível”. A brasileira voltou recentemente do México, pois foi escolhida por Boninho para participar do intercâmbio de participantes realizado entre o “BBB 23” e o reality mexicano “La Casa de Los Famosos”. A decisão da família de não contar sobre a morte de José rendeu críticas nas redes sociais. Veja a repercussão:

Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes. + pic.twitter.com/3jOj3f7fEg — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 20, 2023

possível. Nosso sentimentos a toda família da Key. Team Key — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 20, 2023

A key alves a família e a equipe dela são movidas a dinheiro e fama é só isso que importa pra essa gente não é atoa que decidiram não contar pra ela que o avô dela morreu #BBB23 — Giovanna (@bychavess) March 20, 2023

Nao acredito que a familia nao vai avisar pra key sobre o avo, seria sacanagem pq ela gostava muito dele pic.twitter.com/ZF8LRu3Riy — Kayo Nagui (@kayo_nagui) March 20, 2023

Não, o sonho da Key não é o bbb. O sonho dela é viver bem e junto da família numa casa grande. É realizar o sonho deles. Saber que o avô dela se foi tão inesperadamente me faz pensar se realmente vale a pena esse desgaste todo pra fazer ela voltar pra 1 lugar de onde ela já saiu? — cat (@catarina4ss) March 20, 2023

Espero que eles pelo menos avisem a Key sobre o falecimento do avô — Teka 🔑🐎🔗🐢 (@a_tekinha) March 20, 2023

Espero que avisem a Key sobre o avô dela. Ela tem direito de decidir! 😭 — Jai 🦞🔗 (@IlmaComenta) March 20, 2023