Tadeu Schmidt anuncia repescagem no ‘BBB 23’; saiba como será a dinâmica

Dois dos brothers/sisters eliminados até agora poderão retornar para a casa na próxima quinta-feira

Divulgação Reality apostou na repescagem depois de duas eliminações na última semana



Depois de duas expulsões na última quinta-feira, o Big Brother Brasil 23 terá repescagem. No início do programa deste domingo, 19, Tadeu Schmidt anunciou que dois participantes que passaram pela casa voltarão ao reality na próxima quinta-feira. Como vai funcionar? O brother/sister que sair na terça-feira irá para uma “casa do reencontro” junto com Larissa, Fred Nicácio, Christian, Gabriel Fop, Gustavo, Key Alves, Tina e Marília. Ficam de fora da dinâmica apenas MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, expulsos, e Bruno Gaga que desistiu. O público vai votar nos dois que eles querem que retornem para a casa.