‘BBB 23’: Aline terá torcida de todas as integrantes do Rouge? Veja quem se manifestou

Li Martins, Karin Hils, Fantine Thó e Lu Andrade formaram a famosa girl band com a atual participante do reality

Reprodução/Instagram/limartinsoficial Aline Wirley recebeu apoio de todas as integrantes do Rouge



Confirmada no Camarote do “BBB 23”, Aline Wirley ficou conhecida em todo Brasil ao participar do reality show “Popstars”, do SBT. Ela foi uma das vencedoras da atração que recrutava cantoras para uma girl band. Foi assim que surgiu o Rouge, grupo que marcou uma geração e emplacou hits como Ragatanga e Brilha la Luna. Após ser confirmada no reality show da Globo, todas as integrantes do grupo se manifestaram nas redes sociais. “Vai ter Rouge no ‘BBB’. Arrasa, amiga. Agora o Brasil todo vai poder te admirar! Voa”, escreveu Li Martins. Ela também gravou um vídeo dizendo: “É óbvio que minha torcida está declaradíssima para minha amiga, estamos há quatro anos pedindo para o Boninho colocar um Rouge [no programa]”. Antes de Aline ser anunciada, Karin Hils já tinha declarado sua torcida: “Ela merece demais estar nesse programa para as pessoas conhecerem a Aline, a pessoa que ela é, engraçada, espirituosa, amorosa, amiga e virada no Jiraya”.

Após a confirmação, a artista postou: “Ahhhhhhhhhhh minha amiga está no ‘BBB’ c@r%!!!!!”. Fantine Thó também se manifestou: “Voa, Aline! Já ganhou! Na torcida e convicção de que o Brasil é seu. Voa, mulher, que emoção e felicidade profunda te ver se realizando. Me realizo com você te vendo. Orgulho. Você já é uma vencedora. Agora é só caminhar os passos que provam isso. Te amo, muito sucesso”. Lu Andrade postou uma foto antiga com Aline e escreveu: “Eu amo você e torço por você. Se depender da minha torcida, você será a vencedora”. O “BBB 23” estreia na próxima segunda-feira, 16, e todos os participantes, incluindo os da Casa de Vidro, já foram anunciados.