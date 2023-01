Lexa cai no choro com ida de MC Guimê para o ‘BBB 23’: ‘Não consegui abraçá-lo’

Cantora disse que estava na estrada quando o marido foi confinado para participar do reality da Globo

Reprodução/Instagram/lexa Lexa chorou ao se despedir de MC Guimê por telefone e ao vê-lo na TV



O cantor MC Guimê foi o último nome confirmado do “BBB 23”. Pouco antes de aceitar participar do reality da Globo, ele viveu uma crise no seu casamento e chegou a ficar um período separado da cantora Lexa. O casal anunciou a reconciliação no finalzinho do ano passado. Nas redes sociais, a dona do hit Sapequinha contou que não conseguiu se despedir do marido e divulgou um vídeo no qual aparece chorando enquanto fala com Guimê por telefone. “Isso foi no dia que ele foi confinado, minutos antes, e eu estava na estrada indo para outro show e não consegui chegar para abraçá-lo”, explicou a artista. No telefonema, a funkeira disse ao marido: “Eu vou morrer de saudade, muita saudade mesmo. Ai que ódio que não posso te dar um abraço. Vai com Deus, seja você”.

Ela também o aconselhou: “Quando você sentir qualquer coisa, pede a Deus paciência, sabedoria, por favor”. Lexa também mostrou sua reação quando Guimê foi anunciado oficialmente na Globo. “Só sei chorar de emoção e saudades, estou emotiva”, comentou. A cantora também postou um vídeo com um compilado de momentos que viveu com o marido e declarou sua torcida: “Voa, meu amor. Esse é o homem pelo qual me apaixonei. Cheio de personalidade, família e educado. Conheçam um pouco do Guilherme Dantas, mas conhecido como MC Guimê, no ‘BBB 23’. ‘Emprestei’ meu maior diamante para o maior desafio da vida dele. Sempre escolhemos mostrar pouco o nosso relacionamento, mas agora será inevitável não falar sobre, até porque eu jamais largaria a sua mão”.