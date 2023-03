‘BBB 23’: Aline Wirley vence prova de resistência após 17 horas e é a nova líder

Brothers tinham que ficar andando em uma esteira enquanto mantinham um botão pressionado

Divulgação/TV Globo Aline Wirley comemora com as amigas Bruna Griphao e Amanda após vencer a Prova do Líder



A Prova do Líder do “BBB 23” chegou ao fim após mais de 17 horas e quem resistiu por mais tempo foi Aline Wirley. Além da liderança, oa vencedora poderá vetar uma pessoa na disputa da próxima quinta-feira, 6. Na prova, era necessário ficar andando em uma esteira enquanto mantinha um botão pressionado. Além disso, fantasiados de maquininha de cartão, os brothers tiveram que lidar com algumas surpresas como vento e fumaça. A primeira eliminada, com apenas 14 minutos de prova, foi Marvvila, que escorreu e acabou tirando a mão do botão. Amanda saiu logo na sequência após 16 minutos. Larissa resistiu por quase cinco horas, já Domitila Barros e Sarah Aline por oito. Bruna Griphao abandonou o provódromo depois de passar 11 horas de disputa, e Fred Nicácio, após 12 horas. Cezar resistiu por bastante tempo, mas chegou ao seu limite depois de 15 horas. “Boa sorte, galera. Vou lá, morri, velho. Vou nessa”, disse ao deixar o local da prova. Foi então que o confronto ficou entre Aline Wirley e Ricardo. Essa é a primeira liderança da cantora.

👑 Prova do Líder #BBB23: Aline Wirley é a última participante a deixar a #ProvadoLíder. Veja como foi ➡️ https://t.co/Tvo8kiUYYd #RedeBBB pic.twitter.com/P71DOon4Yt — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2023