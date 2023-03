Gil do Vigor vai voltar à casa do ‘BBB’ após dois anos: ‘Ansioso para vigorar novamente’

Influenciador vai acompanhar cinco ganhadores de uma promoção, que vão viver um dia como brothers e sisters

Reprodução/Instagram/gildovigor Gil do Vigor vai voltar a casa mais vigiada do Brasil em abril



O ex-BBB Gil do Vigor vai voltar à casa do Big Brother Brasil no dia 27 de abril. É a primeira vez que o economista e influenciador pisará no reality show desde que participou em 2021. Na oportunidade, o ex-brother vai acompanhar os ganhadores da promoção “Amstel e Você na Casa do BBB”. De acordo com a produção do programa, os cinco sortudos e seus acompanhantes viverão um dia como brothers e sisters. Gil do Vigor, que atualmente faz PhD nos Estados Unidos, comemorou poder retornar a casa mais vigiada do Brasil. “Em 2021 consegui realizar esse sonho e fui muito feliz ali dentro. Só de pensar que vou pisar ali novamente faz passar um filme na minha cabeça de tudo o que vivi no programa. Estou ansioso para vigorar na casa mais vigiada novamente”, disse. Na edição de 2021 do programa, Gil fez história com o seu carisma, ficando entre os finalistas.