MC Guimê apaga fotos com Lexa do Instagram e faz post enigmático; veja

Cantor expulso do ‘BBB 23’ por importunação sexual também indicou que está com o coração machucado

Reprodução/Globo MC Guimê apagou posts e mudou a foto de perfil do Instagram



O cantor MC Guimê surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira, 31, ao apagar praticamente todos os posts do seu Instagram – incluindo as fotos com a cantora Lexa. O funkeiro deixou apenas três publicações no ar. A primeira é um vídeo do VT que exibido no “BBB 23” quando ele ainda estava confinado. A segunda é uma foto dele tomando sol da casa, na legenda diz: “Bom dia, Brasil! Mais uma semana começando no game, mais uma festinha para gente aproveitar hoje! Vamos mandar energias positivas para prova do líder de amanhã desde já”. O terceiro é um vídeo de quando usou o poder supremo para tirar Cara de Sapato do paredão e colocar Gustavo no lugar. Além de sumir com quase todos os posts do seu Instagram, Guimê colocou na foto de perfil um emoji indicando que seu coração está machucado.

Já nos stories, ele postou: “Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro”. O cantor foi expulso do “BBB 23” junto com Sapato por importunação sexual contra Dania Mendez, participante do “La Casa de Los Famosos”. Durante a festa do líder, Guimê passou a mão no corpo da mexicana e viralizou nas redes sociais o momento em que a visitante tira a mão do brother do seu bumbum. Após a repercussão negativa da atitude do funkeiro, Lexa apareceu chorando nas redes sociais e anunciou que precisava se afastar. Recentemente, o cantor disse que está respeitando o momento da artista: “Ela está no tempo dela… eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do ‘BBB’, mas por tudo até aqui”.