‘BBB 23’: Antônio Cara de Sapato vence a prova do líder e leva carro 0km

Lutador fez prova ao lado de Amanda, que perdeu a liderança na sorte, mas ficou imune

Paulo Belote/Globo Cara de Sapato ganhou carro e liderança da semana



A segunda prova do líder do Big Brother Brasil 2023 aconteceu nesta quinta-feira, 26. As últimas líderes, Bruna e Larissa puderam vetar brothers/sisters da prova. Elas escolheram Domitila, César Black, Gabriel Santana e Christian. Fred Nicácio, que voltou do quarto secreto e está imune na semana, escolheu Gabriel para não participar da prova. Os outros 16 formaram duplas para a atividade. Juntos, a dupla tinha que montar um quebra-cabeça no menor tempo possível. Para a final foram Cara de Sapato, Amanda, Gustavo e Key. Os vencedores foram: Amanda e Antônio ‘Cara de Sapato’. Mas a liderança era de apenas um dos dois e foi decidida na sorte. Com as chaves, eles tentaram ligar o Chevrolet Montana e Antônio foi o vencedor. Ele ficou com o carro e com a liderança. Amanda ficou com a imunidade. Para o VIP o lutador escolheu Amanda, Bruno, Aline, Fred, Guimê, Larissa e Paula.