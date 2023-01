‘BBB 23’: Após discurso de Tadeu Schmidt, Gabriel quase desmaia e Bruna rompe affair

Casal conversou após o apresentador apontar ao vivo que eles estavam vivendo uma relação tóxica

O apresentador Tadeu Schmidt deixou os participantes do “BBB 23” em alerta após dar um recado para os moradores da casa mais vigiada do Brasil em relação ao casal Bruna Griphao e Gabriel. Em seu discurso, o jornalista deixou claro que os brothers não estavam vivendo uma relação saudável dentro do jogo. “Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: ‘Vocês são um casal muito chato’. Tina falando sobre o mesmo casal: ‘Vocês dois são tóxicos’. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, declarou Tadeu. “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já, já você vai tomar umas cotoveladas na boca’. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês.”

O clima ficou tenso na casa e o modelo, que já viveu um affair com Anitta, ficou visivelmente incomodado com a chamada de atenção em rede nacional. Após a formação do paredão, Bruna e Gabriel conversaram e a atriz sugeriu que eles sigam apenas como amigos: “Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem, só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha culpa também. Acho que se a gente não se afastar agora, vamos estar ignorando o bagulho”. O modelo falou que ficou abalado com o que ouviu do apresentador, pois sabe que se trata de um assunto sério: “Eu quase desmaiei na cozinha, minha visão ficou escura”. Ele então concordou em não seguir em frente com o affair: “Nunca vou faltar com respeito com você de novo, minhas atitudes vão mudar. Não quero que a gente se relaciona porque não quero você ligada a mim. A gente vai achar um jeito, vamos aos poucos. Vou acordar de boa amanhã. Vamos esperar um pouco, acalmar a cabeça”.

