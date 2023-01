ENQUETE ‘BBB 23’ – Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto: Key e Gustavo ou Marília e Fred?

Mais votados deixam a casa na terça-feira, 24, e enfrentam uma nova votação e apenas um será eliminado

Reprodução/Globo Gustavo, Key Alves, Marília e Fred Nicácio formam o primeiro paredão do 'BBB 23'



O primeiro paredão do “BBB 23” está formado e a dupla Key Alves e Gustavo disputa com Marília e Fred Nicácio. Os mais votados vão para o Quarto Secreto na terça-feira, 24, e haverá uma nova votação. Na quinta-feira, 26, um deles será eliminado e o outro voltará para o jogo surpreendendo os brothers. Detalhe: o participante que se salvar do paredão volta para a casa imune. A formação do paredão começou com Aline Wirley e Bruno dando o colar do anjo para Amanda e Cara de Sapato. As líderes Bruna Griphao e Larissa indicaram Key Alves e Gustavo. “Vejo muita abertura do caubói, mas da Key… eu já tentei puxar papo como fiz com todo mundo, mas não vejo interesse”, justificou a professora de educação física. “Não tem como a gente não ser coerente com o que a gente tem sentindo, vivido e o que a gente assistiu com o privilégio do quarto do líder”, acrescentou a atriz. No confessionário, a dupla mais votada foi Marília e Fred. Eles receberam os votos de Aline e Bruno, Gabriel e Paula, Fred e Ricardo, Amanda e Cara de Sapato e também de MC Guimê e Tina. No contragolpe, os emparedados indicaram Gabriel e Paula, mas a dupla se salvou na prova Bate e Volta. Vote na enquete:

Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto?

