‘BBB 23’: MC Guimê e Ricardo vencem a prova do líder

Dupla derrotou Cara de Sapato e Amanda durante dinâmica de resistência; consagração da liderança virá na noite desta sexta-feira, 10

Reprodução/Instagram @mcguime Durante a prova, dupla discutiu possíveis indicados ao paredão



Depois de algumas horas de duelo, MC Guimê e Ricardo ‘Alface’ venceram a prova do líder do ‘Big Brother Brasil 23‘, disputada na noite desta quinta-feira, 9. A dupla chegou ao fim da disputa e derrotou Cara de Sapato e Amanda, que também chegaram até a final, mas foram eliminados por volta das 6h da manhã desta sexta-feira, 10. Anteriormente, as duplas formadas por Sarah Aline e Aline Whirley, Gabriel Santana e Marvilla e Bruna Griphao e Larissa já haviam deixado a dinâmica. Mesmo com a vitória em dupla, apenas um será líder, enquanto o outro levará a imunidade. Ainda não foi divulgado como o líder será escolhido. Durante a madrugada, MC Guimê contou a Ricardo que pensa em indicar Cezar Black para a berlinda. Domitila Barros, que perdeu o quarto branco contra Fred, já está no paredão sem direito a bate-volta.