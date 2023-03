Padre Marcelo Rossi aparece ‘bombado’, surpreende internautas e é comparado a árbitro

Forma física do padre chamou a atenção em vídeos publicados nas redes sociais nessa semana

Reprodução/ Twitter @pemarcelorossi e NORBERTO DUARTE / AFP Padre Marcelo Rossi foi comparado a Anderson Daronco após aparecer bombado



Nesta sexta-feira, 10, o Padre Marcelo Rossi virou assunto nas redes sociais ao aparecer bombado em filmagem no Twitter. O padre compartilhou imagens de sua visita à livraria Leitura, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha (ES) na última quarta-feira, dia 8. Pelo Dia das Mulheres, ele participou de uma ação autografando seu livro ‘Menos é Mais’, da Editora Planeta. Um grupo o recebeu, cantou e recebeu dedicatórias e flores. Os vídeos do padre caminhando mostram que ele está bem musculoso. Depois de passou por problemas de saúde, Padre Marcelo Rossi revelou que encontrou na musculação uma forma de se reerguer e ficar saudável. Na internet as pessoas não deixaram passar batido e ele foi comparado ao árbitro de futebol, Anderson Daronco. “Esse cara aqui não é teu irmão, não?”, escreveu um seguidor.

Assista ao vídeo abaixo: