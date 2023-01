‘BBB 23’: Bruna Griphao e Larissa vencem primeira prova do líder

Dupla venceu Key Alves, Gustavo, Gabriel e Paula e estão garantidas mais uma semana

Reprodução/ TV Globo Meninas ganharam a primeira prova do líder da temporada



Nesta quinta-feira, 19, o Big Brother Brasil 23 teve a primeira prova do líder da temporada. Dessa vez, os brothers precisaram competir nas duplas que os espectadores escolheram e uma dupla foi a vencedora também. Ao todo foram 9 grupos participantes e a prova era a seguinte: de um em um, os participantes precisavam pegar bolas com ingredientes, atravessar uma “pizza” e colocar nos espaços corretos. Em três rodadas eliminatórias, Key e Gustavo; Bruna e Larissa e Gabriel e Paula avançaram. Na decisão, as duplas se revezaram para empilhar balões e a dupla vencedora foi Bruna e Larissa. Na montagem do VIP, as meninas escolheram Fred, Ricardo, Guimê, Tina, Amanda, Cara de Sapato, Paula e Gabriel. Lembrando que Fred e Ricardo estão imunes.

Dinâmica da semana

A semana vai seguir da seguinte forma: nesta sexta a casa desbloqueará o “poder curinga”, em que uma dupla terá peso 2 no voto de domingo. Sábado acontece a prova do anjo e domingo o paredão. Duplas votando em duplas, sendo a mais votada da casa tendo direto a contragolpe. Prova bate-volta será entre o mais votado pela casa e o contragolpe. Quem for “eliminado”, irá para um quarto secreto onde os telespectadores escolherão um entre os dois para retornar à casa.