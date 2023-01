RBD confirma turnê para 2023 e anuncia dois shows no Brasil em novembro

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckerman e Christian Chávez se apresentarão em São Paulo e no Rio de Janeiro

Reprodução/ instagram @rbd_musica Banda retorna após 15 anos para turnê mundial



O RBD está de volta. Após 15 anos do fim da dupla que se originou da novela mexicana Rebelde, o grupo retorna para uma turnê mundial especial nomeada ‘Soy Rebelde Tour‘. Depois de um mês da divulgação de um vídeo, as datas e locais dos shows saíram nesta quinta-feira, 19, no site oficial da banda. O Brasil aparece em duas datas: 17 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e 19 de novembro no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A reunião contará com a presença de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckerman e Christian Chávez. Alfonso Herrera, o Miguel, não estará na turnê. A Live Nation fará a venda dos ingressos pelo eventim.com. A pré-venda para clientes BRB será em 24 e 25 de janeiro, a venda geral abre em 27 de janeiro, às 10h (horário de Brasília).