Cantor e guitarrista David Crosby morre aos 81 anos

Causa da morte do fundador de ‘Byrds’ e ‘Crosby, Stills & Nash’ não foi revelada

VALERIE MACON / AFP Músico parou de fazer shows em 2022, aos 80 anos



O cantor, compositor e guitarrista David Crosby, fundador das bandas ‘Byrds’ e ‘Crosby, Stills & Nash’, sucessos nos anos 60, morreu nesta quinta-feira, 19, aos 81 anos. A causa da morte não foi revelada. O ex-companheiro de grupo, Graham Nash, publicou suas condolências nas redes sociais. “É com profunda tristeza que soube que meu amigo David Crosby faleceu”, escreveu Nash. “Sei que as pessoas tendem a se concentrar em como nosso relacionamento é volátil às vezes, mas o que sempre importou para David e para mim mais do que tudo foi a pura alegria da música que criamos juntos, o som que descobrimos um com o outro e a profunda amizade que compartilhamos ao longo de todos esses longos anos”, completou. Mesmo com idade avançada, David seguiu fazendo shows até o ano passado. Crosby deixa um grande legado na música, nomeado para o Hall da Fama do Rock and Roll duas vezes: em 1991 com os Byrds e em 1997 com o Crosby, Stills & Nash.