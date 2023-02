‘BBB 23’: Bruna Griphao passa desinfetante nos olhos por engano e assusta Cara de Sapato

Atriz deu um grito de dor e, ao ver o que ela tinha passado no rosto, o lutador disparou: ‘Você é louca?’

Reprodução/Globo Bruno Griphao confundiu lenço com desinfetante com lenço umedecido no 'BBB 23'



Bruna Griphao passou desinfetante nos olhos por engano no “BBB 23”. Ao sentir um incômodo na região, ela gritou de dor e perguntou: “Isso aqui não é para passar no rosto não, né?”. Cara de Sapato ficou em choque e respondeu: “Claro que não! No rosto? Você é louca?”. A atriz então contou: “Passei no olho”. O lutador, que estava na pia da cozinha, logo respondeu: “Que isso! Isso aí é desinfetante, Bruna. Molha aqui, vem molhar o rosto”. Bruna pediu para Paula pegar um pouco de água para ela e a sister que participou da Casa de Vidro comentou: “Tem gente para tudo nessa vida”. A artista se justificou: “Eu achei que fosse lenço umedecido”. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e a equipe de Bruna se manifestou levando o assunto na brincadeira: “Não bastasse o joelho da gata machucado, ela me taca um lenço de desinfetante no rosto achando que é lenço umedecido. Daqui para o fim do ‘BBB’, se sobrar Bruna é vantagem (risos)”. Nesta quinta-feira, 9, Bruna se tornou o centro de uma polêmica, isso porque ela levou um tapa de Larissa após cutucar o bumbum da sister e parte do público começou a pedir a expulsão da professora de educação física.