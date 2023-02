‘BBB 23’: Gustavo atende o Big Fone, vai parar no paredão e puxa outro brother

Fazendeiro indicou Bruno para ir ao paredão junto com ele, mas há duas chances dos brothers escaparem

Reprodução/Globo Big Fone tocou na manhã desta quinta-feira, 9, e Gustavo atendeu



Para a surpresa dos brothers, o Big Fone tocou na manhã desta quinta-feira, 9, no “BBB 23”. Gustavo atendeu e ouviu o seguinte recado: “Atenção, preste muita atenção. Você está no paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos”. O affair de Key Alves comunicou a casa: “Gente, eu estou no paredão e eu tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado que se eu ganhasse o líder novamente eu levaria o [Bruno] Gaga, então vou levar o Gaga para o paredão comigo. Não vou ser incoerente”. Gustavo e Bruno têm duas chances de se livrarem do paredão, a primeira é vencendo a Prova do Líder desta quinta e a segunda é ganhando a prova Bate e Volta no próximo domingo, 12. O fazendeiro se arrependeu de ter atendido o Big Fone. “Por que eu fui atender isso?”, comentou em conversa com Fred Nicácio e Key. “Fica em paz, amigo. Tudo é como tem que ser”, disse o médico tentando animar o brother. “Faz parte, velho. Todo mundo vai viver isso aí”, acrescentou a jogadora de vôlei.