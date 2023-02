‘BBB 23’: Larissa dá tapa em Bruna Griphao e público pede expulsão: ‘Não é a regra?’

Sister, que estava deitada com Fred no quarto deserto, bateu na atriz ao levar uma cutucada dela; assista

Reprodução/Globo Larissa está sendo acusada de agressão pelo público após dar tapa em Bruna



Uma suposta agressão de Larissa no “BBB 23” está gerando polêmica nas redes sociais. Em um vídeo que viralizou nesta quinta-feira, 9, a sister aparece dando um tapa em Bruna Griphao, sua principal parceira no jogo. A professora de educação física estava deitada na cama de casal do quarto deserto com Fred e Bruna estava ao lado, deitada no chão. A atriz cutucou o bumbum da amiga, que se assustou e reagiu com um tapa. No Twitter, muitos seguidores acreditam que Larissa quebrou uma das principais regras do jogo, que não permite agressão física entre os participantes. As tags “agressão” e “Larissa expulsa” foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta. “Vixe, gente, eu sempre tenho essas brincadeiras de bater, então não vejo gravidade. Mas regra é regra, Hariany foi expulsa [do ‘BBB 19’] por uma ‘agressão’ muito mais leve e ainda por cima estando bêbada”, comentou um seguidor.

“Assim como Maria foi expulsa por um balde, Larissa também tem que ser porque independente se foi brincando ou não é uma agressão e ponto final. A regra é bem clara, não permite nenhum tipo de agressão física contra outra pessoa”, escreveu outro. “Larissa dando o tapa em Bruna foi a mesma reação de Hariany dando um empurrão em Paula. Ambas não gostaram da brincadeira e reagiram no calor da emoção. A Globo expulsou Hariany por agressão mesmo sem Paula pedir ou sequer cogitar isso, não vai expulsar Larissa também? Não é a regra?”, acrescentou mais um. Por outro lado, alguns seguidores enxergaram a situação como uma brincadeira em amigas e acham que expulsar Larissa por esse episódio é um exagero.

🚨 GRAVE: Momento em que Larissa bate em Bruna está sendo levado como agressão por internautas. #bbb23 pic.twitter.com/bjEdfL0lIR — Otariano (@otarianonews) February 9, 2023

essa cena da larissa agredindo a bruna me deu um gatilho forte! de quando eu era agredida pela menina popular da escola. é assim que elas agem por isso sou LARISSA EXPULSA! #BBB23 pic.twitter.com/DuAj0ic29U — karen (@bonekarr) February 9, 2023

vixi gente, eu sempre tenho essas brincadeiras de bater, então não vejo gravidade. mas regra é regra, hariany foi expulsa por uma "agressão" muito mais leve e ainda por cima estando bêbada — xiao sdv (@S2yale) February 9, 2023

Assim como Maria foi expulsa por um balde.

Larissa tbm tem que ser pq independente se foi brincando ou não é uma agressão e ponto final.

A regra é bem clara não permite nenhum tipo de agressão física contra outra pessoa NENHUM LARISSA EXPULSA — Carol torcida do Turra e Guskey🍞🔗👑🧨🧺🔗 (@thurraraguiar) February 9, 2023

Larissa dando o tapa em Bruna foi a MESMA reação de Hariany dando um empurrão em Paula. Ambas nao gostaram da brincadeira e reagiram no calor da emoção. A Globo expulsou Hariany por agressão msm sem Paula pedir ou sequer cogitar isso, nao vai expulsar Larissa tbm? N é a regra? pic.twitter.com/Ny2ZbWiUj2 — Raul Pereira (@raulperrs) February 9, 2023