‘BBB 23’: Cezar Black é eliminado com 48,79% dos votos

Reprodução/Gshow Cezar Black foi o 14º eliminado do reality



O Big Brother Brasil 23 se encaminha para o fim. Nesta quinta-feira, 13, Amanda, Aline Wirley e Cezar Black disputaram a preferência do público pelo Top 7 do reality. Como o paredão foi formado? Amanda foi indicação da líder Sarah Aline, enquanto Aline e Black foram os dois mais votados pela casa. Novamente opondo os grupos, Cezar Black foi eliminado do reality com 48,79% dos votos. Em segundo ficou Aline com 45,75% e Amanda recebeu apenas 5,47% dos votos.