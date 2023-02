‘BBB 23’: Cezar vence prova de resistência; eliminados sofrem consequências

Disputa pela liderança durou 15 horas e os nove primeiros participantes que saíram receberam ‘castigos’

Reprodução/Globo Cezar foi o último a deixar a prova de resistência que durou 15 horas



Cezar resistiu por 15 horas e deve ser coroado o novo líder do “BBB 23”. O brother disputou a reta final da prova com Aline Wirley. “Vai para o VIP comigo, viu, e não quero nem história. Parabéns, meu amor. Você foi demais”, disse o enfermeiro ao abraçar a sister. A prova que começou na noite de quinta-feira, 16, foi de resistência e funcionou da seguinte forma: os brothers ficaram dentro de carrinhos de supermercados apenas com a cabeça de fora. Esses carinhos ficaram girando em uma grande plataforma enquanto passavam por três estações – freezer, air fryer e forno. O que deixou o clima tenso é que antes de começar a disputa, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que haveria consequências para os nove primeiros jogadores que deixassem a prova. Ao sair da disputa, o eliminado tinha que sortear um cartão para descobrir o que “castigo” receberia. Nas redes sociais, a prova gerou comentários e críticas ao diretor do reality, Boninho, isso porque muitos participantes fecharam os olhos durante a disputa e não ficou claro se eles estavam, ou não, tirando um cochilo. Vale ressaltar que em provas de resistência não é permitido dormir e nem urinar na roupa. Veja as consequências dos nove primeiros eliminados: