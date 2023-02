‘BBB 23’: Larissa se revolta com Ricardo e festa termina com confusão e gritaria; assista

Clima esquentou no quarto Deserto após Alface começar uma brincadeira com espuma de barbear

Reprodução/Globo Larissa ficou irritada após Ricardo falar para ela mudar de quarto



Assim que terminou a festa do líder Gustavo na madrugada desta quinta-feira, 16, no “BBB 23”, houve um desentendimento entre Larissa e Ricardo no quarto Deserto. Ainda empolgados com a festança, os brothers entraram no cômodo animados, cantando e dançando. Na hora do agito, Alface, como Ricardo é conhecido, decidiu fazer uma brincadeira com a espuma de barbear. Quando Larissa entrou no quarto, Marvvila jogou espuma no rosto dela e a professora de educação física não gostou. “Pegou dentro do meu olho”, disse a sister antes de sair do cômodo batendo a porta. Ao retornar ao quarto, Larissa disse: “Alface, vai limpar tudo. Começa trocando a roupa de cama”. Ela ainda acrescentou: “Ninguém tem limite”. A briga não parou por aí. Enquanto os brothers se ajeitavam para dormir, a discussão ficou mais intensa, pois Ricardo sugeriu que a professora mudasse de quarto.

“Começou toda a merda e agora vem: ‘Está achando ruim? Mete o pé’”, disse Larissa. “Você é desbocada para cacete. Vem falar um monte de groselha para mim”, disparou Alface. “[Você] tem a mania de falar o que quer para os outros”, rebateu a professora. Ricardo continuou repetindo que Larissa é desbocada e isso irritou a sister. “Desbocada o que, rapaz? A única pessoa que fica ofendendo os outros aqui é tu. Ofende os outros o dia inteiro”, gritou Larissa. “Ainda manda eu meter o pé. Por acaso você é dono do quarto?”, questionou visivelmente irritada. Bruna Griphao tentou acalmar a amiga e MC Guimê começou a rir por causa do motivo da briga: uma guerrinha de espuma de barbear.