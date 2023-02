Fred Nicácio tem crise de choro e pensa em desistir do ‘BBB 23’; assista

Médico explica o motivo de estar se sentindo mal na casa mais vigiada do Brasil

Reprodução/Globoplay Fred Nicácio pensa em desistir do Big Brother Brasil 2023



O médico Fred Nicácio chorou e falou em desistir do Big Brother Brasil 23 nesta quarta-feira, 15. Em conversa com a cantora Aline Wirley, ele disse que não sabe se vale mais a pena. “Não estou aguentando mais. Todo mundo me olhando, me julgando, como se fosse uma pessoa muito ruim”, inicia. “Não sei mais o que fazer para poder tentar reverter qualquer situação que não foi intencional. Eu jamais tive a intenção de fazer qualquer mal para alguém aqui dentro. E não adianta o que eu tente fazer, sou sempre mal interpretado. As pessoas estão me olhando de canto de olho. Eu sinto a energia das pessoas em relação a mim. Não estou aguentando, estou me sentindo acuado, com medo, medo de tomar banho sozinho”, acrescenta. Aline então aconselhou o colega de confinamento: “Está tudo dentro de você, Fred, tá tudo dentro de mim. Você sabe disso. Você tá confuso agora, mas se tem uma pessoa que sabe o que veio fazer aqui, é você”. O médico aceitou a ajuda da cantora e comentou que precisa se refazer e reconstruir para continuar no programa. Aline reforçou que, para isso, Nicácio precisa rejeitar seus limites.

Seja forte, Fred. O orgulho por aqui é cada dia maior e nosso amor por você cada vez mais forte. Seja forte! 🥺❤️ #BBB23 pic.twitter.com/vizLjja84o — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) February 15, 2023