‘BBB 23’: Cristian elogia bumbum de brother: ‘Negócio de outro mundo’

Empresário, quinto eliminado desta edição, fez a declaração no Mesacast do BBB Tá On

Reprodução/Globo Cristian foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2023



O empresário Cristian, o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2023, elogiou o bumbum do enfermeiro Cezar Black, que continua no programa. “A bunda do Black é um negócio de outro mundo. Ele usa aquelas roupas de 14 anos e aí ele puxa a bermudinha para cima, tem todo o jeito dele. ‘Ai, Preto'”, brincou o ex-brother durante participação no Mesacast do BBB Tá On. Inclusive, nesta sexta-feira, 24, Cezar Black disse em conversa com outros confinados no programa que tinha um romance fora da casa mais vigiada do Brasil. “Eu tinha uma pessoa bem legal que eu tava conhecendo, uns dois meses já. A gente ficava, e ela sabia de todo o processo. Ela super me apoiou. No último dia, ela fez uma surpresa pra mim. Com balões personalizados, ‘boa sorte’ e tal. Achei muito legal da parte dela”, comentou. Até o momento, Cezar Black já foi para dois paredões triplo no ‘BBB 23’ e voltou de ambos com a menor porcentagem de votos.