Polícia garante que jovem polonesa não é Madeleine McCann: ‘Versão contradiz as investigações’

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP / Reprodução/Instagram/iammadeleinemccan Polonesa Julia Wandelt, diz ser Madeleine McCann, alemã desaparecida desde 2007



Uma nova reviravolta toma conta do caso de Madeleine McCann. Após uma polonesa ganhar atenção mundial por dizer que poderia ser a menina desaparecida desde 2007, a polícia da Polônia informou nesta sexta-feira, 24, que Julia Wandelt, de 21 anos, não é a alemã que sumiu em Portugal durante uma viagem com a família. Em conversa com a imprensa, a porta-voz da polícia, Pawel Noga, disse que a versão da menina contradiz as investigações e que, apesar de o caso ainda não ter sido concluído, já se pode afirmar que a polonesa não é a desaparecida Madeleine McCann. “As ações realizadas pelos policiais até o momento contradizem a versão apresentada pela jovem. As atividades ainda estão em andamento, mas já é possível descartar que essa versão seja verdadeira”, disse Pawel. Apesar das semelhanças entre as meninas, como a marca no olho e uma sarda na perna, a polícia tem dúvidas sobre a veracidade do caso, pois a idade entre as duas difere. McCann teria aproximadamente 19 anos, enquanto Julia tem 21. A polonesa utiliza as redes sociais – o perfil já conta com cerca de 115 mil seguidores – para apontar suas semelhanças com Madeleine e já conseguiu chamar atenção dos pais da garota que se comprometera em realizar o exame de DNA, diferente dos seus pais que se negaram a fazer, de acordo com a representante e Julia.