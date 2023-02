Fora do ‘BBB 23’, Gabriel esclarece affair com Anitta e fala sobre polêmica com Bruna Griphao

Brother disse que está arrependido das atitudes que teve com a atriz no jogo e quer se tornar um exemplo

Reprodução/Globo Gabriel Fop falou sobre sua passagem no 'BBB 23' no 'Mais Você'



Gabriel Fop foi o segundo eliminado do “BBB 23” com 53,3% dos votos. O modelo, que participou da Casa de Vidro, esteve no “Mais Você” desta quarta-feira, 1, e comentou sobre sua passagem pelo programa. Assim que foi anunciado no reality, um vídeo de Gabriel com a cantora Anitta começou a circular nas redes sociais. Com a repercussão, a cantora disse que não era próxima do brother como todos estavam imaginando e, ao ver esse vídeo da poderosa, ele confirmou que o envolvimento deles foi rápido: “A gente se conheceu na internet, ela me chamou pra ir em um show em Florianópolis, Fui com uns amigos, a gente curtiu. Foi uma coisa muito rápida. A galera acha que tive um romance extenso, foi coisa de uma noite, bem curta”. Dentro da casa, o affair que Gabriel viveu com Bruna Griphao gerou polêmica aqui fora, isso porque os brothers começaram a desenvolver um relacionamento tóxico. Tadeu Schmidt precisou interferir quando o modelo disse à atriz: “Já, já você vai tomar umas cotoveladas na boca”.

Ana Maria Braga comentou que a equipe de Bruna fez mutirão para ele deixar a casa e Gabriel não demonstrou surpresa: “É uma coisa que eu já imaginava, acho super justo essa reação. É uma reação de proteção”. O eliminado também comentou que não se orgulha das suas atitudes: “Meu maior arrependimento dentro do jogo foi ter falado coisas dentro de um relacionamento com a Bruna que eu não deveria ter falado nem na brincadeira. Não fui criado assim”. Após o alerta de Tadeu, o casal rompeu o affair, mas Bruna continuou falando com Gabriel. Nesta manhã, ele disse que espera que a atriz vá longe no jogo: “A gente tem uma relação agora de respeito, amizade, ela poderia ter sido a primeira pessoa a me ‘monstrificar’ por uma relação óbvia que poderia ter, mas se mostrou uma pessoa que quer ver o lado bom das pessoas, prefere pensar que têm o lado bom”.

Após Bruna romper com o modelo, Larissa tentou proteger sua amiga e ficou tentando afastá-la de Gabriel em uma das festas. Sobre essa situação, o eliminado disse que já se acertou com a sister: “A gente teve uma relação boa depois disso, ela me desculpou”. Cara de Sapato chegou a chamar a atenção de Gabriel pela forma grosseira que ele tratou Larissa na festa. Após assistir às imagens, o modelo disse que via o lutador como um “pai” dentro da casa e comentou que no outro dia conversou com ele sobre o que aconteceu e se desculpou. Ao rever cenas das suas atitudes com Bruna na casa, Gabriel disse que está envergonhado e arrependido: “Quero me sentir como exemplo para as pessoas não fazerem isso. Quero ser o cara que errou e que mesmo assim teve uma reação de arrependimento e vergonha e que não seja repetido isso”.